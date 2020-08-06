Розтрата понад 14 млн грн на закупівлі двигунів для ЗСУ: триває дослідження доказів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Вищий антикорупційний суд у справі стосовно ексдиректора Романа Тимківа та заступника директора ДП "Львівський бронетанковий завод", начальника Центрального бронетанкового управління ЗСУ, начальника відділу цього управління та засновника ТОВ "Булет Лайн", яких підозрюють у розтраті понад 14 млн гривень під час закупівлі двигунів для потреб ЗСУ, дослідив всі процесуальні документи, які були долучені прокурором. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.
"На засіданні, яке відбулось 5 серпня 2020 року, колегією суддів ВАКС досліджено всі процесуальні документи, які були долучені прокурором", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що наступне засідання призначене на 12 серпня 2020 року.
Як повідомлялося, у справі щодо розтрати понад 14 млн грн під час закупівлі двигунів для ЗСУ розпочато дослідження доказів.
Нагадаємо, 14 липня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури затримали посадовців ЗСУ та директора Львівського бронетанкового заводу. Їх підозрюють у привласненні, розтраті майна і зловживанні службовим становищем.