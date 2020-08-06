Растрата более 14 млн грн на закупке двигателей для ВСУ: продолжается исследование доказательств
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд по делу экс-директора Романа Тымкива и заместителя директора ГП "Львовский бронетанковый завод", начальника Центрального бронетанкового управления ВСУ, начальника отдела этого управления и учредителя ООО "Булет Лайн", которых подозревают в растрате более 14 млн гривен при закупке двигателей для потребностей ВСУ, исследовал все процессуальные документы, которые были приобщены прокурором. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"На заседании, которое состоялось 5 августа 2020 года, коллегией судей ВАКС исследованы все процессуальные документы, которые были приобщены прокурором", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что следующее заседание назначено на 12 августа 2020 года.
Как сообщалось, по делу о растрате более 14 млн грн при закупке двигателей для ВСУ начато исследование доказательств.
Напомним, 14 июля 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали должностных лиц ВСУ и директора Львовского бронетанкового завода. Их подозревают в присвоении, растрате имущества и злоупотреблении служебным положением.