Розшукуваний НАБУ нардеп Волинець повідомив, де перебуває

Цитата

"З 16 листопада госпіталізований, перебуваю на лікуванні у медзакладі міста Києва. Мені зробили операцію, але я на зв’язку. (Наскільки це технічно можливо в сьогоднішніх умовах). Ніхто не вручав мені ані повістки, ані підозри", - зазначив він.

Деталі

Він зауважив, що вже тиждень на лікарняному.

"Після одужання зустрінусь з детективами НАБУ. Загалом важко щось коментувати, бо не бачив матеріалів справи. Про те, що мене «оголосили у розшук», сам дізнався із засобів масової інформації", - вказав він.

Доповнення

Раніше ставло відомо, що Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук народного депутата з фракції «Батьківщина» Михайла Волинця.