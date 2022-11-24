Розшукуваний НАБУ нардеп Волинець повідомив, де перебуває
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Фігурант розслідуваної НАБУ справи, народний депутат Михайло Волинець, оголошений у розшук, у Facebook повідомив, де перебуває, пише УНН.
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"З 16 листопада госпіталізований, перебуваю на лікуванні у медзакладі міста Києва. Мені зробили операцію, але я на зв’язку. (Наскільки це технічно можливо в сьогоднішніх умовах). Ніхто не вручав мені ані повістки, ані підозри", - зазначив він.
Деталі
Він зауважив, що вже тиждень на лікарняному.
"Після одужання зустрінусь з детективами НАБУ. Загалом важко щось коментувати, бо не бачив матеріалів справи. Про те, що мене «оголосили у розшук», сам дізнався із засобів масової інформації", - вказав він.
Доповнення
Раніше ставло відомо, що Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук народного депутата з фракції «Батьківщина» Михайла Волинця.