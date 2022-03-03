Розпочався черговий раунд переговорів України і РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Розпочався черговий раунд переговорів делегацій України і держави-окупанта Російської Федерації. Про це напиав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, пише УНН.
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"Починаємо розмовляти з російськими представниками", - повідомив Подоляк.
Деталі
З його слів, ключове на порядку денному сьогоднішніх перемовин:
1. Негайне припинення вогню.
2. Перемир'я.
3. Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст.
Раніше
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк раніше повідомив, що українська делегація вирушила на переговори з російською.
Контекст
28 лютого на кордоні з Білоруссю пройшли переговори між Україною і Росією. Радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що делегації повертаються в свої країни для консультацій.
Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Президент України Володимир Зеленський повністю проінформований, до найдрібніших деталей, про розмову, яка відбулася між українською та російською делегацією. Україна визначиться зі своєю позицією, і тоді повинна була готуватися до нової зустрічі.