Українська делегація прямує на переговори із РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Українська делегація прямує на черговий раунд переговорів із делегацією Російської Федерації. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у четвер, 3 березня, пише УНН.
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"На шляху на переговори із Російською Федерацією. Вже у гелікоптерах…", - написав він у Twitter під спільним фото з Давидом Арахамією, головою фракції "Слуга народу".
Раніше
Напередодні Арахамія на своїй сторінці у Facebook повідомив, що проведення переговорів у Біловезькій пущі – фейк.
Контекст
28 лютого на кордоні з Білоруссю відбулися переговори між Україною та Росією. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що делегації повертаються до своїх країн для консультацій.
Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Президент України Володимир Зеленський повністю поінформований, до дрібних деталей, про розмову, яка відбулася між українською та російською делегацією. Україна визначиться зі своєю позицією і тоді повинна була готуватися до нової зустрічі.