Арахамия заявил, что переговоры с РФ будут, но не в Беловежской пуще
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Давид Арахамия на своей странице в Facebook сообщил, что проведение переговоров в Беловежской пуще - фейк. Об этом сообщает УНН.
Детали
Член украинской делегации, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности.
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"Переговоры действительно будут, но место другое", - говорится в заметке политика.
Напомним
В Беларуси говорят, завершаются последние приготовления к российско-украинских переговоров. По данным росСМИ, их время сдвигается.