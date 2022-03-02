Арахамия заявил, что переговоры с РФ будут, но не в Беловежской пуще

Детали

Член украинской делегации, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности.

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"Переговоры действительно будут, но место другое", - говорится в заметке политика.

Напомним

В Беларуси говорят, завершаются последние приготовления к российско-украинских переговоров. По данным росСМИ, их время сдвигается.