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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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Арахамія заявив, що перемовини з РФ будуть, але не у Біловезькій пущі

Арахамія заявив, що перемовини з РФ будуть, але не у Біловезькій пущі

Київ • УНН

 • 218066 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Давид Арахамія на своїй сторінці у Facebook повідомив, що проведення перемовин в Біловезької пущі - фейк. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Член української делегації, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що інформація про проведення перемовин в Біловезької пущі не відповідає дійсності.

Цитата

"Перемовини дійсно будуть, але місце інше", - йдетья у дописі політика.

Нагадаємо

У Білорусі кажуть, завершуються останні приготування до російсько-українських переговорів. За даними РосЗМІ, їх час зсувається.

Українські Національні Новини

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