Арахамія заявив, що перемовини з РФ будуть, але не у Біловезькій пущі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Давид Арахамія на своїй сторінці у Facebook повідомив, що проведення перемовин в Біловезької пущі - фейк. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Член української делегації, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що інформація про проведення перемовин в Біловезької пущі не відповідає дійсності.
Цитата
"Перемовини дійсно будуть, але місце інше", - йдетья у дописі політика.
Нагадаємо
У Білорусі кажуть, завершуються останні приготування до російсько-українських переговорів. За даними РосЗМІ, їх час зсувається.