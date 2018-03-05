Розпочато розслідування обставин, що залишили Харків без тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Розпочато розслідування за фактом службової недбалості, що призвела до комунального колапсу в Харкові. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
Прокуратура Харківської області процесуально керує у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України), внаслідок якої сталося 7 масштабних аварій на тепломережах протягом 10 днів.
Нагадаємо, починаючи з 22 лютого у Шевченківському, Київському, Немишлянському, Індустріальному, Слобідському, Основ’янському районах м. Харкова сталися, принаймні, 6 аварій на тепломагістралях. Через пориви труб без тепла залишилося щонайменше 700 об’єктів: житлові будинки, учбові заклади, медичні установи тощо.
Як повідомили у прокуратурі, в той же час у жовтні 2017 року керівництво міськвиконкому та відповідних комунальних підприємств прозвітували перед громадськістю про готовність мереж до опалювального сезону.
Тепер поліція слідчим шляхом перевірить, яким чином і в якому обсязі виділялись та використовувалися кошти на підготовку до зимового періоду, хто відповідальний за готовність комунального господарства до роботи.
Санкція статті “службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки” передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.