Начато расследование обстоятельств, оставивших Харьков без тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Начато расследование по факту служебной халатности, приведшей к коммунальному коллапсу в Харькове. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Прокуратура Харьковской области процессуально руководят в уголовном производстве по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины), в результате которой произошло 7 масштабных аварий на теплосетях в течение 10 дней.
Напомним, начиная с 22 февраля в Шевченковском, Киевском, Немышлянском, Индустриальном, Слободском, Основянском районах Харькова произошли, по крайней мере, 6 аварий на тепломагистралях. Из-за порывов труб без тепла осталось не менее 700 объектов: жилые дома, учебные заведения, медицинские учреждения и тому подобное.
Как сообщили в прокуратуре, в то же время в октябре 2017 руководство горисполкома и соответствующих коммунальных предприятий отчитались перед общественностью о готовности сетей к отопительному сезону.
Теперь полиция следственным путем проверит, каким образом и в каком объеме выделялись и использовались средства на подготовку к зимнему периоду, кто ответственен за готовность коммунального хозяйства к работе.
Санкция статьи "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.