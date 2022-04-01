Розпочато прийом заявок від бізнесу за програмою "Робота для внутрішніх переселенців"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Україні розпочато приймання заявок від бізнесу, який бере на роботу внутрішньо переміщених осіб. В межах програми будуть виплачувати по 6,5 тисяч гривень за кожного нового працівника. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.
Цитата
"Наступна програма, яка стартує сьогодні — це робота для внутрішніх переселенців. Ми починаємо приймати заявки від бізнесу, який бере на роботу внутрішньо переміщених осіб. По 6,5 тисяч гривень за кожного нового працівника для того, щоб люди отримували ці кошти й могли отримати роботу в тих бізнесах, які готові працювати в умовах воєнного стану", - сказав Шмигаль.
Деталі
Окрім того, він повідомив, що реєстрація внутрішніх переселенців так само продовжується. Наразі в органах соціального захисту зареєстровано 260 тисяч людей.
"На основі цієї реєстрації держава буде виплачувати по 2000 гривень дорослому і по 3000 гривень дитині чи особі з інвалідністю. Це будуть щомісячні виплати. Для того, щоб їх отримати, необхідно стати на відповідний облік. Тому закликаю тих, хто переїхав, хто потребує цього — реєструйтесь", - розповів Шмигаль.
Окремо він відзначив ситуацію по житлу для переселенців.
"Програма "Прихисток" працює. Тим, хто прийняв у себе внутрішніх переселенців, ми будемо компенсувати кошти на оплату комунальних послуг. Наразі є вільні та безкоштовні місця для майже 10 тисяч переселенців. Заходьте на державний сайт "Прихисток". Там ви зможете знайти всю необхідну інформацію", - сказав Шмигаль.
Доповнення
31 березня повідомлялося, що через застосунок "Дія" вже надійшло понад 20 тис. заяв від українців про пошкодження житла під час війни для його відбудови.