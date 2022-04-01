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Начато прием заявок от бизнеса по программе "Работа для внутренних переселенцев"

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украине начат прием заявок от бизнеса, который берет на работу внутренне перемещенных лиц. В рамках программы будут выплачивать по 6,5 тысяч гривен за каждого нового работника. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

Начато прием заявок от бизнеса по программе "Работа для внутренних переселенцев"

Цитата

"Следующая программа, которая стартует сегодня — это работа для внутренних переселенцев. Мы начинаем принимать заявки от бизнеса, который берет на работу внутренне перемещенных лиц. По 6,5 тысяч гривен за каждого нового работника для того, чтобы люди получали эти средства и могли получить работу в тех бизнесах, которые готовы работать в условиях военного положения", - сказал Шмыгаль.

Детали

Кроме того, он сообщил, что регистрация внутренних переселенцев так же продолжается. Сейчас в органах социальной защиты зарегистрировано 260 тысяч человек.

"На основе этой регистрации государство будет выплачивать по 2000 гривен взрослому и по 3000 гривен ребенку или лицу с инвалидностью. Это будут ежемесячные выплаты. Для того, чтобы их получить, необходимо встать на соответствующий учет. Поэтому призываю тех, кто переехал, кто нуждается в этом - регистрируйтесь", - рассказал Шмигаль.

Отдельно он отметил ситуацию по жилью для переселенцев.

"Программа "Прихисток" работает. Тем, кто принял у себя внутренних переселенцев, мы будем компенсировать средства на оплату коммунальных услуг. Пока есть свободные и бесплатные места для почти 10 тысяч переселенцев. Заходите на государственный сайт "Прихисток". Там вы сможете найти всю необходимую информацию", - сказал Шмигаль.

Дополнение

31 марта сообщалось, что через приложение "Дія" уже поступило более 20 тыс. заявлений от украинцев о повреждении жилья во время войны для его восстановления.

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