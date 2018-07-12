Розпочато переговори про здачу останнього анклаву повстанців на півдні Сирії – ЗМІ

Дві бронемашини з старшими російськими офіцерами вступили в район Аль-Шайя в спустошеному старому місті і почали переговори з командувачами Вільної сирійської армії (FSA) про передачу зброї та евакуацію повстанців.

Війська сирійського режиму за підтримки проіранських сил і ВКС РФ 20 червня почали великомасштабну наступальну операцію в підконтрольній опозиції провінції Дераа на південному заході Сирії. Жертвами атак стали понад 200 мирних жителів.



Згідно з укладеними в Астані в травні минулого року домовленостям, провінція Дераа була включена в список зон деескалації в Сирії, але через два місяці позбавлена цього статусу і оголошена Росією і США "зоною безпеки". Незабаром після цього США припинили допомогу загонам опозиції в цьому районі Сирії.



За перші шість місяців 2018 року в Сирії загинуло 4759 мирних жителів, в тому числі 1104 дитини та 798 жінок, йдеться в звіті Сирійської мережі з прав людини (SNHR).