Две бронемашины со старшими российскими офицерами вступили в район Аль-Шайя в опустошенном старом городе и начали переговоры с командующими Свободной сирийской армии (FSA) о передаче оружия и эвакуации повстанцев.

Войска сирийского режима при поддержке проиранских сил и ВКС РФ 20 июня начали крупномасштабную наступательную операцию в подконтрольной оппозиции провинции Дераа на юго-западе Сирии. Жертвами атак стали более 200 мирных жителей.



Согласно заключенным в Астане в мае прошлого года договоренностям, провинция Дераа была включена в список зон деэскалации в Сирии, но через два месяца лишена этого статуса и объявлена ​​Россией и США "зоной безопасности". Вскоре после этого США прекратили помощь отрядам оппозиции в этом районе Сирии.



За первые шесть месяцев 2018 года в Сирии погибли 4759 мирных жителей, в том числе 1104 ребенка и 798 женщин, говорится в отчете Сирийской сети по правам человека (SNHR).