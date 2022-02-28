Розпочалось екстрене засідання Генеральної Асамблеї ООН для засудження агресії Росії проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У понеділок у Нью-Йорку розпочалось спеціальне засідання Генеральної Асамблеї ООН для засудження агресії Росії проти України, передає кореспондент УНН.
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Так, засідання розпочалось з хвилини мовчання.
Напередодні Рада безпеки ООН зробила запит на проведення надзвичайної сесії Генасамблеї ООН щодо вторгнення Росії в Україну.
За це рішення проголосували 11 з 15 країн-членів РБ, проти – Росія, три країни утрималися.
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