"Розігрує роль бійця і жертви": ЗМІ проаналізували приїзд Порошенка в Україну

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 24929 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 96094 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 165534 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 161662 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 187186 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 184796 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 144283 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 151034 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171973 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182425 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.4 м/с
92 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 427236 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 132373 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 110462 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 145578 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 82391 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 427236 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 287075 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 352014 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 465881 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 712460 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 82392 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 145579 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 117728 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 153526 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 177260 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

"Розігрує роль бійця і жертви": ЗМІ проаналізували приїзд Порошенка в Україну

"Розігрує роль бійця і жертви": ЗМІ проаналізували приїзд Порошенка в Україну

Київ • УНН

 • 16674 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Розігруючи комфортну для себе зараз роль бійця і жертви одночасно, Петро Порошенко просто користується наданим шансом. Про це пише експерт Юрій Богданов, якого цитують автори статті "З літака до суду: у чому звинувачується Порошенко, і чому його шоу-приїзд не обіцяє нічого хорошого Україні", передає УНН.

Деталі

У статті також сказано, що єдина мета експрезидента – не просто уникнути покарання за звинувачення, які йому закидають слідчі органи, а й набрати політичних балів, щоб скоріше повернутися до керівництва країною, а значить і монетизувати владу в зростання власного капіталу.

Автори також дають детальний аналіз постановки "шоу", яке було створено у зв'язку з поверненням експрезидента 17 січня.

"І дата, і вибір аеропорту – вдалий комунікаційний і PR-"хід". По-перше, після сонного січневого святкування громадяни вже чекали якихось яскравих політичних подій, і приїзд Порошенка був піднесений авторами саме як така подія. По-друге, якісно продумані деталі. Регулярний рейс замість традиційного чартеру, так само як і звичайний автомобіль Renault замість традиційного автомобіля Петра Порошенка Mercedes S-Class, – дуже вдалий сценарій появи лідера опозиції до нинішнього Президента і його офісу. Експерти вже відзначили, що відео- і фоторяд, підготовлений у зв'язку з приїздом Порошенка до Києва, – це ціла добірка важливих деталей, які повинні вселити пересічному обивателю, що перед ним – не людина, яка володіла п'ять років майже безмежною владою і до того ж доларовий мільярдер, а можлива "жертва" чинної влади", – йдеться в статті.

У матеріалі підкреслюється: дата прибуття Порошенка також не випадкова, 17 січня рік тому в Москву повернувся опозиціонер Олексій Навальний. "Судячи з усього, неспроста було вибрано 17-е число, ми можемо припустити, що в його штабі (штабі Порошенка – ред.) хотіли цих паралелей, тим більше ці паралелі вигідні не стільки в українському сегменті медіапростору, скільки на Заході, скільки серед міжнародних медіа, де їх так чи інакше будуть проводити. Навіть за формою у Порошенка намагалися десь створити зачіки, які створять основу й аргументи для того, щоб ці паралелі проводити", – цитують автори статті слова політолога Олега Саакяна.

У матеріалі пояснюється, що влаштоване штабом Порошенка шоу навряд чи дійсно додасть йому популярності в Україні. "Петра Олексійовича надійно консервують в його електоральній банці свої ж технологи й штабісти. Вони це ще у 2018-2019 успішно провернули, а зараз зовсім туга", – цитують автори статті експерта Сергія Щербину.

У матеріалі "З літака до суду: у чому звинувачується Порошенко, і чому його шоу-приїзд не обіцяє нічого хорошого Україні" також згадується той факт, що саме Порошенко провалив проведення в країні судової реформи, а зараз Петро Порошенко активно критикує український суд. "Зараз проходить засідання в Печерському суді у справі звинувачення Порошенка в держзраді.

"Ми йдемо на 11:00 в неправедний і несправедливий Печерський суд" – сказав про це Порошенко. Цікаво – а як він і надалі може бути неправедним і несправедливим, якщо Порошенко 5 років проводив судову реформу, яку назвав "одним з найважливіших рішень"?" – цитує видання юриста, співзасновника і главу аналітичного центру "Фонд DEJURE" Михайла Жернакова.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99