"Розігрує роль бійця і жертви": ЗМІ проаналізували приїзд Порошенка в Україну

Деталі

У статті також сказано, що єдина мета експрезидента – не просто уникнути покарання за звинувачення, які йому закидають слідчі органи, а й набрати політичних балів, щоб скоріше повернутися до керівництва країною, а значить і монетизувати владу в зростання власного капіталу.

Автори також дають детальний аналіз постановки "шоу", яке було створено у зв'язку з поверненням експрезидента 17 січня.

"І дата, і вибір аеропорту – вдалий комунікаційний і PR-"хід". По-перше, після сонного січневого святкування громадяни вже чекали якихось яскравих політичних подій, і приїзд Порошенка був піднесений авторами саме як така подія. По-друге, якісно продумані деталі. Регулярний рейс замість традиційного чартеру, так само як і звичайний автомобіль Renault замість традиційного автомобіля Петра Порошенка Mercedes S-Class, – дуже вдалий сценарій появи лідера опозиції до нинішнього Президента і його офісу. Експерти вже відзначили, що відео- і фоторяд, підготовлений у зв'язку з приїздом Порошенка до Києва, – це ціла добірка важливих деталей, які повинні вселити пересічному обивателю, що перед ним – не людина, яка володіла п'ять років майже безмежною владою і до того ж доларовий мільярдер, а можлива "жертва" чинної влади", – йдеться в статті.

У матеріалі підкреслюється: дата прибуття Порошенка також не випадкова, 17 січня рік тому в Москву повернувся опозиціонер Олексій Навальний. "Судячи з усього, неспроста було вибрано 17-е число, ми можемо припустити, що в його штабі (штабі Порошенка – ред.) хотіли цих паралелей, тим більше ці паралелі вигідні не стільки в українському сегменті медіапростору, скільки на Заході, скільки серед міжнародних медіа, де їх так чи інакше будуть проводити. Навіть за формою у Порошенка намагалися десь створити зачіки, які створять основу й аргументи для того, щоб ці паралелі проводити", – цитують автори статті слова політолога Олега Саакяна.

У матеріалі пояснюється, що влаштоване штабом Порошенка шоу навряд чи дійсно додасть йому популярності в Україні. "Петра Олексійовича надійно консервують в його електоральній банці свої ж технологи й штабісти. Вони це ще у 2018-2019 успішно провернули, а зараз зовсім туга", – цитують автори статті експерта Сергія Щербину.

У матеріалі "З літака до суду: у чому звинувачується Порошенко, і чому його шоу-приїзд не обіцяє нічого хорошого Україні" також згадується той факт, що саме Порошенко провалив проведення в країні судової реформи, а зараз Петро Порошенко активно критикує український суд. "Зараз проходить засідання в Печерському суді у справі звинувачення Порошенка в держзраді.

"Ми йдемо на 11:00 в неправедний і несправедливий Печерський суд" – сказав про це Порошенко. Цікаво – а як він і надалі може бути неправедним і несправедливим, якщо Порошенко 5 років проводив судову реформу, яку назвав "одним з найважливіших рішень"?" – цитує видання юриста, співзасновника і главу аналітичного центру "Фонд DEJURE" Михайла Жернакова.