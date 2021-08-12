Розгляд питання про арешт Януковича відклали на 17 серпня

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Печерський районний суд Києва відклав на 17 серпня розгляд клопотання прокурора про повторне обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Про це журналісту УНН повідомив прокурор у справі Олексій Донський.

Цитата

"(Засідання – ред.) відклали через неявку захисників Януковича на 17 серпня на 16:20", - повідомив Донський.

Доповнення

Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

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