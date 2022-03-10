Російську авіабомбу знешкодили рятувальники в Одеській області
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Російську авіабомбу, яка не встигла здетонувати, знешкодили рятувальники в Одеській області, передає УНН з посиланням на ДСНС регіону.
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Як стало відомо, 9 березня біля села Біленьке Білгород-Дністровського району виявили вибухонебезпечний предмет. На місце виклику прибули піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення та ідентифікували предмет як авіаційну бомбу ОФАБ - 250 сучасного виробництва. Боєприпас забрали і знищили в спеціально відведеному місці.
Нагадаємо, що 3 березня російська авіація двічі обстріляла село Біленьке Білгород-Дністровського району Одеської області, в результаті чого 1 людина загинула і 1 - отримала поранення, 330 осіб було евакуйовано.