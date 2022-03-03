Оккупанты дважды обстреляли село Беленькое в Одесской области: один человек погиб

Детали

В связи с опасностью повторных ударов было принято решение эвакуировать жителей села Беленькое (около 330 человек) в безопасное место. Для перевозки от территориальной общины привлечено 5 автобусов.

От ГСЧС было привлечено 1 единицу техники и 7 спасателей. От национальной полиции - 1 отделение в составе 3-х человек и представители сельского и районного советов.