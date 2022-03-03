Окупанти двічі обстріляли село Біленьке на Одещині: одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Сьогодні двічі ворожі окупанти здійснили обстріли у селі Біленьке, Білгород-Дністровського району Одеської області, внаслідок чого 1 людина загинула, і 1 - отримала поранення. Про це УНН пише з посиланням на ДСНС.
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У зв’язку з небезпекою повторних ударів було прийнято рішення евакуювати мешканців села Біленьке (близько 330 осіб) в безпечне місце. Для перевезення від Територіальноі громади залучено 5 автобусів.
Від ДСНС було залучено 1 одиницю техніки та 7 рятувальників. Від національної поліції - 1 відділення в складі 3-х чоловік та представники ciльської та районної рад.