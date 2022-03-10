Российскую авиабомбу обезвредили спасатели в Одесской области

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19:03 • 61677 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 111584 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 108564 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 103519 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 83227 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 87376 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Российскую авиабомбу, которая не успела сдетонировать, обезвредили спасатели в Одесской области, передает УНН со ссылкой на ГСЧС региона.

Детали

Как стало известно, 9 марта возле села Беленькое Белгород-Днестровского района обнаружили взрывоопасный предмет. На место вызова прибыли пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения и идентифицировали предмет как авиационную бомбу ОФАБ–250 современного производства. Боеприпас забрали и уничтожили в специально отведенном месте.

Напомним, что 3 марта российская авиация дважды обстреляла село Беленькое Белгород-Днестровского района Одесской области, в результате чего 1 человек погиб и 1 - получил ранения, 330 человек было эвакуировано.

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