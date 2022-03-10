Российскую авиабомбу обезвредили спасатели в Одесской области

Детали

Как стало известно, 9 марта возле села Беленькое Белгород-Днестровского района обнаружили взрывоопасный предмет. На место вызова прибыли пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения и идентифицировали предмет как авиационную бомбу ОФАБ–250 современного производства. Боеприпас забрали и уничтожили в специально отведенном месте.

Напомним, что 3 марта российская авиация дважды обстреляла село Беленькое Белгород-Днестровского района Одесской области, в результате чего 1 человек погиб и 1 - получил ранения, 330 человек было эвакуировано.