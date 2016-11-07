Російський уряд зняв обмеження при продажі акцій "Роснефти"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав новий документ про приватизацію держпакету акцій "Роснефти", передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Підписане головою російського уряду розпорядження скасовує постанову від 24 листопада 2014 року, в якому йшлося про продаж "Роснефтегаз" 19,5 відсотка акцій "Роснефти". Актуальний документ анулює цінові обмеження під час продажу акцій нафтової держкомпанії.
У розпорядженні 2014 року уряд РФ погоджувався з тим, що "Роснефтегаз" продасть не більше 2,67 млрд акцій "Роснефти" "за ціною, не нижчою за ринкову, визначеної на підставі звіту про оцінку ринкової вартості акцій, підготовленого незалежним оцінювачем, і не нижче ціни первинного публічного розміщення акцій відкритого акціонерного товариства "Нафтова компанія "Роснефть" в 2006 році".
Наразі російська влада веде пошук покупця, який викупить 19,5 відсотка акцій "Роснефти". Уряд РФ планує виручити від цього близько 700 млрд рублів. Не виключено, що нафтова держкомпанія сама викупить свої акції у держави, однак, за словами глави мінекономрозвитку РФ Олексія Улюкаєва, влада погодиться з цим лише в тому випадку, якщо не знайдуть стороннього претендента на приватизацію "Роснефти".