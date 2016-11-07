Российское правительство сняло ограничения на продажу акций "Роснефти"

Подписанное главой российского правительства распоряжение отменяет постановление от 24 ноября 2014 года, в котором говорилось о продаже "Роснефтегаз" 19,5 процента акций "Роснефти". Актуальный документ аннулирует ценовые ограничения при продаже акций нефтяной госкомпании.

В распоряжении 2014 года правительство РФ согласно с тем, что "Роснефтегаз" продаст не более 2,67 млрд акций "Роснефти" "по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета об оценке рыночной стоимости акций, подготовленного независимым оценщиком, и не ниже цены первичного публичного размещения акций открытого акционерного общества "Нефтяная компания" Роснефть "в 2006 году".

Сейчас российская власть ведет поиск покупателя, который выкупит 19,5 процента акций "Роснефти". Правительство РФ планирует выручить от этого около 700 млрд рублей. Не исключено, что нефтяная госкомпания сама выкупит свои акции у государства, однако, по словам главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, власть согласится с этим только в том случае, если не найдут стороннего претендента на приватизацию "Роснефти".