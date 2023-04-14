Російський удар по Слов'янську: вісім загиблих, 21 особу поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Кількість загиблих унаслідок російського удару по Слов'янську Донецької області збільшилася до восьми, 21 особу поранено. Про це інформує УНН посилаючись на Telegram поліції Донецької області, Краматорської міської ради.
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"Станом на 21:00 у Словʼянську вже 8 загиблих, серед них — дворічний хлопчик, якого вдалось дістати з-під завалів живим. Він помер у "швидкій" на шляху до лікарні. Поранено — 21 людину. Серед них — 14-річна дівчинка. Госпіталізована. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - повідомили у міськраді.
Деталі
Речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал розповіла Суспільному, що станом на 21 годину під завалами багатоквартирного будинку у Слов'янську шукають ще одну людину.
Поліція Донецької області повідомила, що на місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, екіпажі парамедиків, а також всі профільні служби. Роботу правоохоронців координує начальник ГУНП в Донецькій області Руслан Осипенко.
Зазначається, що у Слов’янську пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхових і 5 приватних будинків, школу, магазин, господарський центр, клуб, три автомобілі.Крім цього, внаслідок удару в одній з п’ятиповерхівок обрушилися два верхні поверхи, триває розбір завалів. У будинку навпроти виникла пожежа.
У Костянтинівці двома ракетами С-300 пошкоджено лікарню, у Краматорську – багатоквартирні будинки, заклад освіти та гаражі. В обох випадках інформації про постраждалих не надходило.
Правоохоронці збирають докази воєнного злочину рф, попередня правова кваліфікація - порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо
Близько 16 години росіяни завдали ракетного удару на півночі Донеччини. Снаряди поцілили в Краматорськ, Костянтинівку та Слов’янськ, який постраждав найбільше. За попередніми даними, використовувались ракети С-300.
З-під завалів у Слов'янську дістали дворічну дитину, вона померла у кареті "швидкої допомоги". Прокурори на місці документують воєнні злочини рф.