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Российский удар по Славянску: восемь погибших, 21 человек ранен

Российский удар по Славянску: восемь погибших, 21 человек ранен

Киев • УНН

 • 841534 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Количество погибших в результате российского удара по Славянску Донецкой области увеличилось до восьми, 21 человек ранен. Об этом информирует УНН ссылаясь на Telegram полиции Донецкой области, Краматорского городского совета.

Цитата

"По состоянию на 21:00 в Славянске уже 8 погибших, среди них — двухлетний мальчик, которого удалось достать из-под завалов живым. Он скончался в "скорой" по пути в больницу. Ранены — 21 человек. Среди них — 14-летняя девочка" . Госпитализирована. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести", - сообщили в горсовете.

Детали

Полиция Донецкой области сообщила, что на местах попаданий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, экипажи парамедиков, а также все профильные службы. Работу правоохранителей координирует начальник ГУНП в Донецкой области Руслан Осипенко.

Отмечается, что в Славянске повреждены по меньшей мере 5 многоэтажных и 5 частных домов, школа, магазин, хозяйственный центр, клуб, три автомобиля. Кроме этого, в результате удара в одной из пятиэтажек обрушились два верхних этажа, продолжается разбор завалов. В доме напротив возник пожар.

В Константиновке двумя ракетами С-300 повреждена больница, в Краматорске – многоквартирные дома, учебное заведение и гаражи. В обоих случаях информации о пострадавших не поступало.

Правоохранители собирают доказательства военного преступления рф, предварительная правовая квалификация - нарушение законов и обычаев войны.

Напомним

Около 16 часов россияне нанесли ракетный удар на севере Донецкой области. Снаряды попали в Краматорск, Константиновку и Славянск, который пострадал больше всего. По предварительным данным, использовались ракеты С-300.

Из-под завалов в Славянске достали двухлетнего ребенка, он умер в карете "скорой помощи". Прокуроры на месте документируют военные преступления рф.

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