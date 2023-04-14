Российский удар по Славянску: восемь погибших, 21 человек ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Количество погибших в результате российского удара по Славянску Донецкой области увеличилось до восьми, 21 человек ранен. Об этом информирует УНН ссылаясь на Telegram полиции Донецкой области, Краматорского городского совета.
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"По состоянию на 21:00 в Славянске уже 8 погибших, среди них — двухлетний мальчик, которого удалось достать из-под завалов живым. Он скончался в "скорой" по пути в больницу. Ранены — 21 человек. Среди них — 14-летняя девочка" . Госпитализирована. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести", - сообщили в горсовете.
Детали
Полиция Донецкой области сообщила, что на местах попаданий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, экипажи парамедиков, а также все профильные службы. Работу правоохранителей координирует начальник ГУНП в Донецкой области Руслан Осипенко.
Отмечается, что в Славянске повреждены по меньшей мере 5 многоэтажных и 5 частных домов, школа, магазин, хозяйственный центр, клуб, три автомобиля. Кроме этого, в результате удара в одной из пятиэтажек обрушились два верхних этажа, продолжается разбор завалов. В доме напротив возник пожар.
В Константиновке двумя ракетами С-300 повреждена больница, в Краматорске – многоквартирные дома, учебное заведение и гаражи. В обоих случаях информации о пострадавших не поступало.
Правоохранители собирают доказательства военного преступления рф, предварительная правовая квалификация - нарушение законов и обычаев войны.
Напомним
Около 16 часов россияне нанесли ракетный удар на севере Донецкой области. Снаряды попали в Краматорск, Константиновку и Славянск, который пострадал больше всего. По предварительным данным, использовались ракеты С-300.
Из-под завалов в Славянске достали двухлетнего ребенка, он умер в карете "скорой помощи". Прокуроры на месте документируют военные преступления рф.