Російський артист Райкін потрапив до бази "Миротворця"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Російський артист Костянтин Райкін потрапив до бази "Миротворець". Відповідна інформація з'явилась у базі сайту, передає УНН.
Як зазначається, він свідомо порушив правила перетину кордону України для проникнення в окупований Крим, брав участь в пропагандистських заходах Росії проти України, а також - у спробах легалізації анексії Криму.
Повідомляється, що раніше, попри суспільний резонанс щодо виступів Райкіна в Україні, його не вносили до бази через те, що не було переконливих підтверджень його протиправної діяльності. Такі підтвердження з'явились "на днях".
Центр “Миротворець” є неурядовою організацією, що займається “дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку”.
Як повідомляв УНН, у листопаді 2017 року активісти в Одесі зірвали концерт Костянтина Райкіна.
Нагадаємо, раніше до бази "Миротворця" потрапив російський комедійний актор і сценарист Семен Слєпаков.