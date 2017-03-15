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Російським банкам заборонили виводити капітал з України – С.Пашинський

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Рада національної безпеки і оборони заборонила російським банкам виведення капіталу з України. Про це за результатами засідання РНБО повідомив журналістам голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський, передає УНН.

“Було прийняте рішення щодо російських банків. Їм заборонено виведення капіталу, будь-які транзакції... Сьогодні в рамках виконання рішення РНБО Нацбанк уже розпише, як це робиться”, — зазначив С.Пашинський.

Як повідомляв УНН, сьогодні відбулося екстренне засідання РНБО.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України А.Аваков закликав Національний банк припинити роботу в Україні “Сбербанку Росії”.

Раніше “Сбербанк Росії” заявив про готовність обслуговувати клієнтів із паспортами “ДНР/ЛНР”.

Українські Національні Новини

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