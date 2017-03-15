Российским банкам запретили выводить капитал из Украины - С.Пашинский

"Было принято решение по российским банкам. Им запрещено выводить капитал, любые транзакции... Сегодня в рамках выполнения решения СНБО Нацбанк уже распишет, как это делается", - отметил С.Пашинский.

Как сообщал УНН, сегодня состоялось экстренное заседание СНБО.

Напомним, министр внутренних дел Украины А.Аваков призвал Национальный банк прекратить работу в Украине "Сбербанка России".

Ранее "Сбербанк России" заявил о готовности обслуживать клиентов с паспортами "ДНР/ЛНР".