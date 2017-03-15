Российским банкам запретили выводить капитал из Украины - С.Пашинский
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Совет национальной безопасности и обороны запретил российским банкам выводить капитал из Украины. Об этом по результатам заседания СНБО сообщил журналистам глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский, передает УНН.
"Было принято решение по российским банкам. Им запрещено выводить капитал, любые транзакции... Сегодня в рамках выполнения решения СНБО Нацбанк уже распишет, как это делается", - отметил С.Пашинский.
Как сообщал УНН, сегодня состоялось экстренное заседание СНБО.
Напомним, министр внутренних дел Украины А.Аваков призвал Национальный банк прекратить работу в Украине "Сбербанка России".
Ранее "Сбербанк России" заявил о готовности обслуживать клиентов с паспортами "ДНР/ЛНР".