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Російських дипломатів висилають вже 24 країни світу

Російських дипломатів висилають вже 24 країни світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Станом на зараз вже 24 країни світу висилають 139 російських дипломатів. Про це у своєму Twitter повідомляє керівник відділу ОБСЄ та відділу східної безпеки МЗС Польщі Домінік Янковський, передає УНН.

"Насправді, вже 139 агентів розвідки з 24 країн. Австралія щойно приєдналась і видворяє 2 росіян", - повідомляє Янковський.

Нагадаємо, вчора низка країн заявили про видворення 130 росіян, більшість з яких є співробітниками дипломатичних відомств. Таке рішення було прийнято у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері. США вирішили закрити російське консульство у Сієтлі.

Україна також вирішила видворити російських дипломатів. Як повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца, їх видворять в України найближчим часом та їх оголосили персонами нон-грата.

In fact, it's already 139 RU intelligence agents from 24 countries. Australia has just joined & will expel 2 Russians. pic.twitter.com/PqVIVN51gV

— Dominik P. Jankowski (@dpjankowski) 27 березня 2018 р.

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