Російських дипломатів висилають вже 24 країни світу

"Насправді, вже 139 агентів розвідки з 24 країн. Австралія щойно приєдналась і видворяє 2 росіян", - повідомляє Янковський.

Нагадаємо, вчора низка країн заявили про видворення 130 росіян, більшість з яких є співробітниками дипломатичних відомств. Таке рішення було прийнято у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері. США вирішили закрити російське консульство у Сієтлі.

Україна також вирішила видворити російських дипломатів. Як повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца, їх видворять в України найближчим часом та їх оголосили персонами нон-грата.

