Российских дипломатов высылают уже 24 страны мира

"На самом деле, уже 139 агентов разведки из 24 стран. Австралия только что присоединилась и выдворяет 2 россиян", - сообщает Янковский.

Напомним, вчера ряд стран заявили о выдворении 130 россиян, большинство из которых являются сотрудниками дипломатических ведомств. Такое решение было принято в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. США решили закрыть российское консульство в Сиэтле.

Украина также решила выдворить российских дипломатов. Как сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, их выдворят в Украине в ближайшее время и их объявили персонами нон-грата.

In fact, it's already 139 RU intelligence agents from 24 countries. Australia has just joined & will expel 2 Russians. pic.twitter.com/PqVIVN51gV

- Dominik P. Jankowski (@dpjankowski) 27 марта 2018