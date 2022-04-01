Російські війська, відступаючи з-під Києва, грабують будинки - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російські окупанти, відступаючи з Київської області, грабують будинки простих людей. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter, пише УНН.
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"Російські війська, відступаючи з Київської області, зазнавши величезних втрат, грабують будинки простих людей. Електроніка, одяг, взуття, косметика. Це не армія. Це ганьба. Ми ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо", - зазначив дипломат.
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Очільник Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко заявив, що російські окупанти перед тим, як покинути Чорнобильську атомну електростанцію, зайнялись мародерством. Загарбники вкрали, зокрема, чайники, кавоварки та комп’ютери.
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Доповнення
29 березня у міноборони росії заявили, що скоротять бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що слова про "відхід" військ рф з Київського та Чернігівського напрямків - не відведення, а наслідки роботи українських військових.
За даними Генштабу ЗСУ станом на 6 годину 1 квітня, спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російських окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з білоруссю.