Российские войска, отступая из-под Киева, грабят дома - МИД

Цитата

"Российские войска, отступая из Киевской области, понеся огромные потери, грабят дома простых людей. Электроника, одежда, обувь, косметика. Это не армия. Это позор. Мы никогда не забудем и никогда не простим", - отметил дипломат.

Ранее

Глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко заявил, что российские оккупанты перед тем, как покинуть Чернобыльскую атомную электростанцию, занялись мародерством. Захватчики украли, в частности, чайники, кофеварки и компьютеры.

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Дополнение

29 марта в минобороны россии заявили, что сократят боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слова об "отходе" войск россии из Киевского и Черниговского направлений - не отвод, а последствия работы украинских военных.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 6 часов 1 апреля, наблюдается продолжение частичного отвода подразделений российских оккупационных войск с севера Киевской области в сторону государственной границы с беларусью.