Російські війська просунулися у бік Лисичанська на 5 км – британська розвідка

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"З 19 червня російські війська, ймовірно, просунулися на 5 км до південних підступів Лисичанська. Деякі українські підрозділи відійшли, ймовірно, щоб не потрапити в оточення. Успіхи рф на цьому напрямку, ймовірно, є результатом нещодавнього посилення підрозділів і великої концентрації вогню", - ідеться у повідомленні.

Як зазначили, цим "повзучим" просуванням російські війська створюють тиск на Лисичансько-Сєвєродонецьку кишеню. Однак їхні зусилля щодо створення глибшого оточення та захоплення заходу Донецької області залишаються марними.

Нагадаємо

На Сєверодонецькому напрямку окупанти захопили населені пункти Лоскутівка та Рай-Олександрівка.