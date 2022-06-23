Російські війська просунулися у бік Лисичанська на 5 км – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Російські війська з 19 червня змогли просунутися у бік Лисичанська Луганської області на 5 км. Про це повідомило міноборони Великої Британії, інформує УНН.
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"З 19 червня російські війська, ймовірно, просунулися на 5 км до південних підступів Лисичанська. Деякі українські підрозділи відійшли, ймовірно, щоб не потрапити в оточення. Успіхи рф на цьому напрямку, ймовірно, є результатом нещодавнього посилення підрозділів і великої концентрації вогню", - ідеться у повідомленні.
Як зазначили, цим "повзучим" просуванням російські війська створюють тиск на Лисичансько-Сєвєродонецьку кишеню. Однак їхні зусилля щодо створення глибшого оточення та захоплення заходу Донецької області залишаються марними.
Нагадаємо
На Сєверодонецькому напрямку окупанти захопили населені пункти Лоскутівка та Рай-Олександрівка.