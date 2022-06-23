Российские войска продвинулись в сторону Лисичанска на 5 км – британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Российские войска с 19 июня смогли продвинуться в сторону Лисичанска Луганской области на 5 км. Об этом сообщило минобороны Великобритании, информирует УНН.
Детали
"С 19 июня российские войска, вероятно, продвинулись на 5 км к южным подступам Лисичанска. Некоторые украинские подразделения отошли, вероятно, чтобы не попасть в окружение. Успехи рф на этом направлении, вероятно, являются результатом недавнего усиления подразделений и большей концентрации огня", – говорится в сообщении.
Как отметили, этим "ползучим" продвижением российские войска оказывают давление на Лисичано-Северодонецкий карман. Однако их усилия по созданию более глубокого окружения и захвата запада Донецкой области остаются напрасными.
Напомним
На Северодонецком направлении оккупанты захватили населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка.