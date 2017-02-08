Російські війська нарощують свою присутність у районі Донецька - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У районі Донецька російські війська нарощують свою присутність для ескалації конфлікту. Про це в кулуарах журналістам заявив народний депутат Дмитро Тимчук, передає кореспондент УНН.
“Ми спостерігаємо, що у район західного Донецька перекинуті зараз одна російська батальйонно-технічна група, це вже з російських військовослужбовців, це близько 700 чоловік особового складу, плюс 8 танків, 22 інші броньовані машини”, — сказав Д.Тимчук.
Крім того, за його даними, ще одна батальйонно-технічна група пройшла через Макіївку.
Він також додав, що одночасно у форсованому режимі проводиться доукомплектування тих підрозділів бойовиків, які брали участь у бойових зіткненнях в Авдіївці.
“На даний момент противник робить все для того, щоб продовжувати ескалацію конфлікту. Чи буде вона продовжуватися, я думаю, що це вже біде політичне рішення Кремля”, — сказав Д.Тимчук.
Нагадаємо, за минулу добу, з 7 на 8 лютого, у зоні проведення АТО зафіксовано 89 обстрілів.