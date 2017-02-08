Российские войска наращивают свое присутствие в районе Донецка - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В районе Донецка российские войска наращивают свое присутствие для эскалации конфликта. Об этом в кулуарах журналистам заявил народный депутат Дмитрий Тымчук, передает корреспондент УНН.
"Мы наблюдаем, что в район западного Донецка переброшены сейчас одна российская батальонно-техническая группа, это уже из российских военнослужащих, это около 700 человек личного состава, плюс 8 танков, 22 другие бронированные машины", - сказал Д.Тымчук.
Кроме того, по его данным, еще одна батальонно-техническая группа прошла через Макеевку.
Он также добавил, что одновременно в форсированном режиме проводится доукомплектование подразделений боевиков, участвовавших в боевых столкновениях в Авдеевке.
"На данный момент противник делает все для того, чтобы продолжать эскалацию конфликта. Будет ли она продолжаться, я думаю, что это уже будет политическое решение Кремля", - сказал Д.Тымчук.
Напомним, за прошедшие сутки, с 7 на 8 февраля, в зоне проведения АТО зафиксировали 89 обстрелов.