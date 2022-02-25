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Російські окупанти зупинилися у Конотопі: вимагають у місцевого населення пальне та їжу

Російські окупанти зупинилися у Конотопі: вимагають у місцевого населення пальне та їжу

Київ • УНН

 • 379538 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Російські бойовики після важких боїв і значних втрат зупинилися поблизу Конотопу. Вони вимагають їжу та пальне у місцевого населення, інформують Сухопутні війська України, передає УНН.

Цитата

“У них проблема з пальним та постачанням. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

На околицях містечка знаходиться близько 40 одиниць спаленої російської техніки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бої на Харківщині: окупанти обстрілюють житлові будинки, є жертви серед мирного населення.

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