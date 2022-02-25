Російські окупанти зупинилися у Конотопі: вимагають у місцевого населення пальне та їжу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Російські бойовики після важких боїв і значних втрат зупинилися поблизу Конотопу. Вони вимагають їжу та пальне у місцевого населення, інформують Сухопутні війська України, передає УНН.
Цитата
“У них проблема з пальним та постачанням. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
На околицях містечка знаходиться близько 40 одиниць спаленої російської техніки.
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