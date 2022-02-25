Российские оккупанты остановились в Конотопе: требуют у местного населения горючее и еду
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Русские боевики после тяжелых боев и значительных потерь остановились близ Конотопа. Они требуют еду и топливо у местного населения, информируют Сухопутные войска Украины, передает УНН.
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“У них проблема с топливом и снабжением. Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить бензин. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства заведений торговли со стороны российских оккупантов”, - говорится в сообщении.
Детали
В окрестностях городка находится около 40 единиц сожженной русской техники.
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