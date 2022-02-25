Бої на Харківщині: окупанти обстрілюють житлові будинки, є жертви серед мирного населення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область. Як повідомив у своєму Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, в середмісті Харкова відбувся обстріл Центру крові, навчального закладу, пише УНН.
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“Попри заяви керівництва країни-агресора, ворог обстрілює житлові будинки, сьогодні в середмісті Харкова відбувся обстріл Центру крові, навчального закладу, є жертви серед мирного населення”, - йдеться в повідомленні.
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Спільно із керівником Головного управління Нацполіції в області Володимиром Тимошко місцева влада звертаєтьсяя до жителів Харківщини: зберігайте єдність та віру у наших захисників.
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Тим часом, у Києві почалися вибухи.
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