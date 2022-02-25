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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Києві на Троєщині сталося 5 вибухів з інтервалом 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6 - Кличко

У Києві на Троєщині сталося 5 вибухів з інтервалом 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6 - Кличко

Київ • УНН

 • 512728 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Києві в районі Троєщина сталося 5 вибухів сталися з інтервалом 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6. Про це у своєму Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Цитата

“5 вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6. Аварійно-рятувальні служби слідують туди. З’ясовуємо деталі”, - написав він.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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