В Киеве на Троещине произошло 5 взрывов с интервалом 3-5 минут возле ТЭЦ-6 - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Киеве в районе Троещина произошло 5 взрывов произошли с интервалом 3-5 минут возле ТЭЦ-6. Об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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“5 взрывов произошли с интервалом в 3-5 минут возле ТЭЦ-6. Аварийно-спасательные службы следуют туда. Выясняем детали", - написал он.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.