В Киеве на Троещине произошло 5 взрывов с интервалом 3-5 минут возле ТЭЦ-6 - Кличко

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“5 взрывов произошли с интервалом в 3-5 минут возле ТЭЦ-6. Аварийно-спасательные службы следуют туда. Выясняем детали", - написал он.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.