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19:03 • 69861 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 115609 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 110534 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 105286 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 88873 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 90164 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Бои в Харьковской области: оккупанты обстреливают жилые дома, есть жертвы среди мирного населения

Киев • УНН

 • 194190 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область. Как сообщил в своем Telegram председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, в центре Харькова произошел обстрел центра крови, учебного заведения, пишет УНН.

Цитата

“Несмотря на заявления руководства страны-агрессора, враг обстреливает жилые дома, сегодня в центре Харькова произошел обстрел Центра крови, учебного заведения, есть жертвы среди мирного населения”, - говорится в сообщении.

Детали

Совместно с руководителем Главного управления Нацполиции в области Владимиром Тимошко местная власть обращается к жителям Харьковской области: сохраняйте единство и веру в наших защитников.

Добавим

Тем временем, в Киеве начались взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в районе Троещина произошло 5 взрывов произошли с интервалом 3-5 минут возле ТЭЦ-6.

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