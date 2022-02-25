Бои в Харьковской области: оккупанты обстреливают жилые дома, есть жертвы среди мирного населения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область. Как сообщил в своем Telegram председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, в центре Харькова произошел обстрел центра крови, учебного заведения, пишет УНН.
Цитата
“Несмотря на заявления руководства страны-агрессора, враг обстреливает жилые дома, сегодня в центре Харькова произошел обстрел Центра крови, учебного заведения, есть жертвы среди мирного населения”, - говорится в сообщении.
Детали
Совместно с руководителем Главного управления Нацполиции в области Владимиром Тимошко местная власть обращается к жителям Харьковской области: сохраняйте единство и веру в наших защитников.
Добавим
Тем временем, в Киеве начались взрывы.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в районе Троещина произошло 5 взрывов произошли с интервалом 3-5 минут возле ТЭЦ-6.
Киевская городская государственная администрация предупредила об угрозе авианалета.