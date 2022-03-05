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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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The Washington Post

Російські окупанти залишили центр Херсона. Мер звернувся до громадян: я вами пишаюсь

Російські окупанти залишили центр Херсона. Мер звернувся до громадян: я вами пишаюсь

Київ • УНН

 • 1009717 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Жителі Херсону другий день поспіль виходять на мітинги на підтримку України і проти російських окупантів. Повідомляється, що загарбники покинули центр міста. Міський голова оприлюднив звернення до громадян, пише УНН.

Цитата

“Херсон – ви найкрутіші! Я про цю гуманітарку на площі та вашу реакцію на неї. Я пишаюсь вами. Херсон – місто-герой! Херсон – це Україна! Я не можу ні заборонити мітинги, ні дозволити організовувати. Завжди переживатиму за ваші життя і завжди проситиму, щоб ви були обережні”, - написав Ігор Колихаєв.

Деталі

Також міський голова повідомив, що поки російські окупанти не дають організувати зелений коридор до міста.

Раніше повідомлялось, що херсоняни відмовились від “гуманітарної допомоги” РФ.

Крім того, у мережі з’явилось відео, як сотні жителів вийшли на мітинг проти російських загарбників.

За даними “Суспільного”, наразі окупанти покинули центр міста. Також опубліковано відео, як чоловік з українським прапором видерся на ворожий БТР.

“Як з’ясувалось насправді, це херсонський поліцейський на ходу заскочив з українським прапором на ворожий БТР, який тікав з міста”, - зазначає “Суспільне”.

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