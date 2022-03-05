Російські окупанти залишили центр Херсона. Мер звернувся до громадян: я вами пишаюсь
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Жителі Херсону другий день поспіль виходять на мітинги на підтримку України і проти російських окупантів. Повідомляється, що загарбники покинули центр міста. Міський голова оприлюднив звернення до громадян, пише УНН.
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“Херсон – ви найкрутіші! Я про цю гуманітарку на площі та вашу реакцію на неї. Я пишаюсь вами. Херсон – місто-герой! Херсон – це Україна! Я не можу ні заборонити мітинги, ні дозволити організовувати. Завжди переживатиму за ваші життя і завжди проситиму, щоб ви були обережні”, - написав Ігор Колихаєв.
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Також міський голова повідомив, що поки російські окупанти не дають організувати зелений коридор до міста.
Раніше повідомлялось, що херсоняни відмовились від “гуманітарної допомоги” РФ.
Крім того, у мережі з’явилось відео, як сотні жителів вийшли на мітинг проти російських загарбників.
За даними “Суспільного”, наразі окупанти покинули центр міста. Також опубліковано відео, як чоловік з українським прапором видерся на ворожий БТР.
“Як з’ясувалось насправді, це херсонський поліцейський на ходу заскочив з українським прапором на ворожий БТР, який тікав з міста”, - зазначає “Суспільне”.