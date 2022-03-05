Российские оккупанты покинули центр Херсона. Мэр обратился к гражданам: я вами горжусь

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“Херсон - вы самые крутые! Я об этой гуманитарке на площади и вашей реакции на нее. Я горжусь вами. Херсон - город-герой! Херсон - это Украина! Я не могу ни запретить митинги, ни разрешить организовывать. Всегда буду переживать за ваши жизни и всегда буду просить, чтобы вы были осторожны”, - написал Игорь Колыхаев.

Детали

Также городской голова сообщил, что пока российские оккупанты не дают организовать зеленый коридор до города.

Ранее сообщалось, что херсоняне отказались от “гуманитарной помощи” РФ.

Кроме того, в сети появилось видео, как сотни жителей вышли на митинг против российских захватчиков.

По данным “Суспильного", сейчас оккупанты покинули центр города. Также опубликовано видео, как мужчина с украинским флагом вскарабкался на вражеский БТР.

“Как выяснилось на самом деле, это херсонский полицейский на ходу заскочил с украинским флагом на вражеский БТР, который бежал из города”, - отмечает “Суспильне”.