Российские оккупанты покинули центр Херсона. Мэр обратился к гражданам: я вами горжусь
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Жители Херсона второй день подряд выходят на митинги в поддержку Украины и против российских оккупантов. Сообщается, что захватчики покинули центр города. Городской голова обнародовал обращение к гражданам, пишет УНН.
Цитата
“Херсон - вы самые крутые! Я об этой гуманитарке на площади и вашей реакции на нее. Я горжусь вами. Херсон - город-герой! Херсон - это Украина! Я не могу ни запретить митинги, ни разрешить организовывать. Всегда буду переживать за ваши жизни и всегда буду просить, чтобы вы были осторожны”, - написал Игорь Колыхаев.
Детали
Также городской голова сообщил, что пока российские оккупанты не дают организовать зеленый коридор до города.
Ранее сообщалось, что херсоняне отказались от “гуманитарной помощи” РФ.
Кроме того, в сети появилось видео, как сотни жителей вышли на митинг против российских захватчиков.
По данным “Суспильного", сейчас оккупанты покинули центр города. Также опубликовано видео, как мужчина с украинским флагом вскарабкался на вражеский БТР.
“Как выяснилось на самом деле, это херсонский полицейский на ходу заскочил с украинским флагом на вражеский БТР, который бежал из города”, - отмечает “Суспильне”.