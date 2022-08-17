Російські окупанти вдарили по Харкові крилатою ракетою "Калібр" - ЗМІ

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 62141 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 70250 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 81985 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 87345 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97854 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150996 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71011 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151289 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109843 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69458 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3м/с
49%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20815 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22415 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23683 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12715 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13615 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 62142 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150997 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174940 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151289 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262572 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96446 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99048 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43625 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47009 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61608 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Російські окупанти вдарили по Харкові крилатою ракетою "Калібр" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 124575 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Російські загарбники вдарили по Салтівському району Харкова крилатою ракетою "Калібр". Про це на місці Суспільному сказав директор обласного Департаменту цивільного захисту Іван Сокол, інформує УНН.

Російські окупанти вдарили по Харкові крилатою ракетою "Калібр" - ЗМІ

Деталі 

За словами Сокола, у гуртожитку, в який прилетіла ракета, жило понад 30 людей.

Цитата

"Приблизно о 21:17. Попередньо, крилата ракета "Калібр". Тип встановлюється. Потрапила в гуртожиток, який налічував три поверхи. Гуртожиток зруйнований вщент. В гуртожитку, за попередньою інформацією, проживало більше 30 людей, серед яких діти та пенсіонери", - сказав він.

Також Сокол додав, що триває рятувальна операція, розбір завалів.

"Розібрано біля однієї третини зруйнованої будівлі. Є загиблі, поранені та врятовані з-під завалів люди", - сказав він.

Доповнення 

"Серед постраждалих були глухонімі (Приношу свої вибачення, це люди з обмеженими можливостями. На емоціях написала простою мовою. На жаль, є люди які не могли чути/говорити. Попередньо були вони серед тих, кому надали допомогу на місці. Чекаємо на інформацію з лікарень). Молимося. Вони навіть не могли почути тривогу...", - зазначила радниця голови Харківської облради Наталя Попова у Facebook.

Мер Харкова Ігор Терехов, розповів, що з-під завалів вже дістали чотирьох харків'ян. 

"Такому удару по Салтівці, по житловому будинку немає жодного виправдання. Це не військова ціль. Це акт залякування, геноциду, справжній фашизм. Не забудемо і не пробачимо. Ніколи", - наголосив він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,863.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,226.30
Ethereum
$1,634.29