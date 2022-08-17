Російські окупанти вдарили по Харкові крилатою ракетою "Калібр" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Російські загарбники вдарили по Салтівському району Харкова крилатою ракетою "Калібр". Про це на місці Суспільному сказав директор обласного Департаменту цивільного захисту Іван Сокол, інформує УНН.
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За словами Сокола, у гуртожитку, в який прилетіла ракета, жило понад 30 людей.
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"Приблизно о 21:17. Попередньо, крилата ракета "Калібр". Тип встановлюється. Потрапила в гуртожиток, який налічував три поверхи. Гуртожиток зруйнований вщент. В гуртожитку, за попередньою інформацією, проживало більше 30 людей, серед яких діти та пенсіонери", - сказав він.
Також Сокол додав, що триває рятувальна операція, розбір завалів.
"Розібрано біля однієї третини зруйнованої будівлі. Є загиблі, поранені та врятовані з-під завалів люди", - сказав він.
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"Серед постраждалих були глухонімі (Приношу свої вибачення, це люди з обмеженими можливостями. На емоціях написала простою мовою. На жаль, є люди які не могли чути/говорити. Попередньо були вони серед тих, кому надали допомогу на місці. Чекаємо на інформацію з лікарень). Молимося. Вони навіть не могли почути тривогу...", - зазначила радниця голови Харківської облради Наталя Попова у Facebook.
Мер Харкова Ігор Терехов, розповів, що з-під завалів вже дістали чотирьох харків'ян.
"Такому удару по Салтівці, по житловому будинку немає жодного виправдання. Це не військова ціль. Це акт залякування, геноциду, справжній фашизм. Не забудемо і не пробачимо. Ніколи", - наголосив він.