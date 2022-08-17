Российские оккупанты ударили по Харькову крылатой ракетой "Калибр" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Российские захватчики ударили по Салтовскому району Харькова крылатой ракетой "Калибр". Об этом на месте Суспільному сказал директор областного Департамента гражданской защиты Иван Сокол, информирует УНН.
Детали
По словам Сокола, в общежитии, в которое прилетела ракета, жило более 30 человек.
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"Примерно в 21:17. Предварительно, крылатая ракета "Калибр". Тип устанавливается. Попала в общежитие, которое насчитывало три этажа. Общежитие разрушено до основания. В общежитии, по предварительной информации, проживало более 30 человек, среди которых дети и пенсионеры", - сказал он.
Также Сокол добавил, что продолжается спасательная операция, разбор завалов.
"Разобрано около одной трети разрушенного здания. Есть погибшие, раненые и спасенные из-под завалов люди", - сказал он.
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"Среди пострадавших были глухонемые (Приношу свои извинения, это люди с ограниченными возможностями. На эмоциях написала простым языком. К сожалению, есть люди которые не могли слышать/говорить. Предварительно были они среди тех, кому оказали помощь на месте. Ждем на информацию из больниц). Молимся. Они даже не могли услышать тревогу...", - отметила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова в Facebook.
Мэр Харькова Игорь Терехов, рассказал, что из-под завалов уже достали четырех харьковчан.
"Такому удару по Салтовке, по жилому дому нет никакого оправдания. Это не военная цель. Это акт устрашения, геноцида, настоящий фашизм. Не забудем и не простим. Никогда", - подчеркнул он.