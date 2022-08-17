Российские оккупанты ударили по Харькову крылатой ракетой "Калибр" - СМИ

Детали

По словам Сокола, в общежитии, в которое прилетела ракета, жило более 30 человек.

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"Примерно в 21:17. Предварительно, крылатая ракета "Калибр". Тип устанавливается. Попала в общежитие, которое насчитывало три этажа. Общежитие разрушено до основания. В общежитии, по предварительной информации, проживало более 30 человек, среди которых дети и пенсионеры", - сказал он.

Также Сокол добавил, что продолжается спасательная операция, разбор завалов.

"Разобрано около одной трети разрушенного здания. Есть погибшие, раненые и спасенные из-под завалов люди", - сказал он.

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"Среди пострадавших были глухонемые (Приношу свои извинения, это люди с ограниченными возможностями. На эмоциях написала простым языком. К сожалению, есть люди которые не могли слышать/говорить. Предварительно были они среди тех, кому оказали помощь на месте. Ждем на информацию из больниц). Молимся. Они даже не могли услышать тревогу...", - отметила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова в Facebook.

Мэр Харькова Игорь Терехов, рассказал, что из-под завалов уже достали четырех харьковчан.

"Такому удару по Салтовке, по жилому дому нет никакого оправдания. Это не военная цель. Это акт устрашения, геноцида, настоящий фашизм. Не забудем и не простим. Никогда", - подчеркнул он.