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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Російські окупанти вбили 100 українських спортсменів і тренерів

Російські окупанти вбили 100 українських спортсменів і тренерів

Київ • УНН

 • 144264 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Російські окупанти вбили 100 українських спортсменів і тренерів. Четверо поранені, 22 перебувають у полоні. Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, пише Міністерство молоді та спорту, передає УНН.

Цитата

“Вони загинули на полі бою та від ворожих обстрілів. Чоловіки і жінки. Дорослі та діти. Всі вони Герої, кращі з найкращих наших людей”, - зазначив Гутцайт.

Деталі

Міністр також додав, що “сьогодні більше трьох тисяч спортсменів зі зброєю захищають Україну і всю Європу. Ціною життя і здоров’я вони виборюють мирне майбутнє всього континенту. На волонтерському фронті - понад 1100 спортсменів і тренерів”.

Гутцайт сказав, що “всі вони зараз мали би бути у спортивних залах, тренуватися і тренувати, готуватися до змагань. Ніхто з них не хотів цієї війни. Але ніхто з них не зумів залишитися осторонь”.

“Для росії життя окупанта не вартує нічого. Для нас кожне життя — цілий всесвіт. Ми ніколи їм не пробачимо. Вічна Слава Героям України!”, - додав міністр.

Нагадаємо 

У бою під Харковом загинув колишній біатлоніст Євген Малишев. Хлопець обороняв своє рідне місто.

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