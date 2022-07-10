Російські окупанти вбили 100 українських спортсменів і тренерів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Російські окупанти вбили 100 українських спортсменів і тренерів. Четверо поранені, 22 перебувають у полоні. Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, пише Міністерство молоді та спорту, передає УНН.
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“Вони загинули на полі бою та від ворожих обстрілів. Чоловіки і жінки. Дорослі та діти. Всі вони Герої, кращі з найкращих наших людей”, - зазначив Гутцайт.
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Міністр також додав, що “сьогодні більше трьох тисяч спортсменів зі зброєю захищають Україну і всю Європу. Ціною життя і здоров’я вони виборюють мирне майбутнє всього континенту. На волонтерському фронті - понад 1100 спортсменів і тренерів”.
Гутцайт сказав, що “всі вони зараз мали би бути у спортивних залах, тренуватися і тренувати, готуватися до змагань. Ніхто з них не хотів цієї війни. Але ніхто з них не зумів залишитися осторонь”.
“Для росії життя окупанта не вартує нічого. Для нас кожне життя — цілий всесвіт. Ми ніколи їм не пробачимо. Вічна Слава Героям України!”, - додав міністр.
Нагадаємо
У бою під Харковом загинув колишній біатлоніст Євген Малишев. Хлопець обороняв своє рідне місто.