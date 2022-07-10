Российские оккупанты убили 100 украинских спортсменов и тренеров
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Российские оккупанты убили 100 украинских спортсменов и тренеров. Четверо ранены, 22 находятся в плену. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, пишет Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
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“Они погибли на поле боя и от вражеских обстрелов. Мужчины и женщины. Взрослые и дети. Все они Герои, лучшие из лучших наших людей, - отметил Гутцайт.
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Министр также добавил, что “сегодня более трех тысяч спортсменов с оружием защищают Украину и всю Европу. Ценой жизни и здоровья они борются за мирное будущее всего континента. На волонтерском фронте – более 1100 спортсменов и тренеров”.
Гутцайт сказал, что “все они сейчас должны быть в спортивных залах, тренироваться и тренировать, готовиться к соревнованиям. Никто из них не хотел этой войны. Но никто из них не сумел остаться в стороне”.
“Для россии жизнь оккупанта не стоит ничего. Для нас каждая жизнь — целая вселенная. Мы никогда им не простим. Вечная Слава Героям Украины!”, – добавил министр.
Напомним
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