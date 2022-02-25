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Російські окупанти почали бомбити Миколаїв

Російські окупанти почали бомбити Миколаїв

Київ • УНН

 • 734984 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Миколаїв почали бомбардувати російські війська. Усім місцевим жителям потрібно залишатися у укриттях. Про це написав голова ОДА Віталій Кім, інформує УНН.

Цитата

“Миколаїв почали бомбардувати російські війська. Залишайтесь у укриттях, на вулицю не виходьте!”, — написав він у Facebook.

“Обстрілюють військову інфраструктуру Карбакине аеропорт, ПММ, Херсонське шосе 100 — склад залізничний, та у бік Жовтневого, зараз визначаємо. Щодо обстрілів — ймовірність є, наша область стоїть у повітряній тривозі, вона трохи пізніше, але кожен сам приймає рішення. Я думаю зараз серія обстрілів, і буде нічний обстріл”, — повідомив Кім пізніше у відеозверненні.

Раніше

Як писав УНН, у Миколаєві розвели Південнобузький та Інгульський мости, щоб завадити можливому вторгненню російських військ на територію міста.

Українські Національні Новини

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