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15 марта, 19:03 • 75588 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118285 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111777 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106396 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92104 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91498 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80102 просмотра

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Российские оккупанты начали бомбить Николаев

Российские оккупанты начали бомбить Николаев

Киев • УНН

 • 734983 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Николаев начали бомбардировать русские войска. Всем местным жителям нужно оставаться в укрытиях. Об этом написал председатель ОГА Виталий Ким, информирует УНН.

Цитата

“Николаев начали бомбить российские войска. Оставайтесь в укрытиях, на улицу не выходите!”, — написал он в Facebook.

“Обстреливают военную инфраструктуру Карбакино аэропорт, ГСМ, Херсонское шоссе 100 — состав железнодорожный, и в сторону Октябрьского, сейчас определяем. Насчет обстрелов — вероятность есть, наша область стоит в воздушной тревоге, она чуть позже, но каждый сам принимает решение. Я думаю сейчас серия обстрелов, и будет ночной обстрел”, — сообщил Ким позже в видеообращении.

Ранее

Как писал УНН, в Николаеве развели Южнобугский и Ингульский мосты, чтобы помешать возможному вторжению российских войск на территорию города.

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