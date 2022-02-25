Российские оккупанты начали бомбить Николаев

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“Николаев начали бомбить российские войска. Оставайтесь в укрытиях, на улицу не выходите!”, — написал он в Facebook.

“Обстреливают военную инфраструктуру Карбакино аэропорт, ГСМ, Херсонское шоссе 100 — состав железнодорожный, и в сторону Октябрьского, сейчас определяем. Насчет обстрелов — вероятность есть, наша область стоит в воздушной тревоге, она чуть позже, но каждый сам принимает решение. Я думаю сейчас серия обстрелов, и будет ночной обстрел”, — сообщил Ким позже в видеообращении.

Ранее

Как писал УНН, в Николаеве развели Южнобугский и Ингульский мосты, чтобы помешать возможному вторжению российских войск на территорию города.