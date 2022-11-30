Російські окупанти обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду

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“Росіяни не вгамовуються з обстрілами Нікопольщини...На ранок накрили вогнем з „Градів“ та важкої артилерії сам Нікополь та Марганецьку громаду. Туди прилетіли майже 30 снарядів”, — зазначив голова ОВА.

Резніченко також додав, що люди неушкоджені. Представники ДСНС проводять обстеження обстріляних територiй. З‘ясовують деталі.

Нагадаємо

Російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Мирівську громаду Нікопольського району на Дніпропетровщині, є поранена.